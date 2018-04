Deel dit artikel:











Urn gestolen bij inbraak Rotterdam Charlois Diefstal_urn_01_1814 Diefstal_urn_02_1814

Op zaterdag 3 februari wordt er ingebroken in een kelderbox aan de Korhaanstraat in de Vogelbuurt in Rotterdam Charlois.De dader neemt een fiets mee, maar wat vervelender is: onder zijn arm heeft hij een tas met daarin een urn. In de urn zit de as van de overleden vader van het slachtoffer.Bekijk de video: