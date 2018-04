Deel dit artikel:











​Kinderen spelen virtueel mee met het Rotterdams Philharmonisch Orkest De Virtuele Orkest Ontdekker . Foto: Rotterdams Philharmonisch Orkest

Op het podium zitten tussen de slagwerkers van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, meespelen met de strijkers of de plek van de dirigent innemen: vanaf aanstaande zondag is het mogelijk met de Virtuele Orkest Ontdekker in De Doelen.

Met een Virtual Reality bril, een koptelefoon en twee controllers kunnen kinderen een kijkje nemen in de 'instrumentenwereld' van het Rotterdams Philharmonisch. Ze kunnen de instrumenten van dichtbij bekijken én bespelen, legt Katinka Reinders, projectleider Educatie van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, uit. Écht muziek maken

"Je belandt in een gamewereld. Je wandelt rond en ziet verschillende instrumenten, die je kan oppakken en echt kan gaan bespelen. In de lucht hangt dan bijvoorbeeld een strijkstok en een viool. Als je gaat strijken, komt er echt muziek uit." "Je belandt in een gamewereld. Je wandelt rond en ziet verschillende instrumenten, die je kan oppakken en echt kan gaan bespelen. In de lucht hangt dan bijvoorbeeld een strijkstok en een viool. Als je gaat strijken, komt er echt muziek uit." Ook kunnen kinderen zelf muziekstukken dirigeren door middel van de controllers, of 360 graden rondkijken vanaf verschillende posities in het orkest. Reinders: "Je belandt dan echt in de Doelen, ín het orkest, op het podium. Met de bril op kan je rondkijken en het hele orkest zien." Primeur

De Virtuele Orkest Ontdekker is ontwikkeld in samenwerking met kunstenares Chantalla Pleiter. "VR geeft ons de gelegenheid om jonge kinderen de complete orkestbeleving te geven en zo deze symfonische muziekwereld te ontdekken", vertelt Reinders. De Virtuele Orkest Ontdekker is ontwikkeld in samenwerking met kunstenares Chantalla Pleiter. "VR geeft ons de gelegenheid om jonge kinderen de complete orkestbeleving te geven en zo deze symfonische muziekwereld te ontdekken", vertelt Reinders. Volgens haar is de Virtuele Orkest Ontdekker een nieuw concept: "Wij combineren de gamewereld en de echte orkestwereld door het bespelen van die instrumenten. Dat je dat ook echt kan doen, is een primeur."