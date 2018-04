Deel dit artikel:











Wanneer komt er witte rook uit schoorsteen van Rotterdamse stadhuis? Het Rotterdamse stadhuis.

In Rijnmond Nu: het Journalistenpanel. Over de politiek in Rotterdam. Waar staan we nu en waar komen we vandaan? Wat staat Rotterdam te wachten?Met politieke verslaggevers van verschillende media. Wil je reageren? Stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl of bel: 010 - 436 44 36.

Geschreven door Ruud de Boer

