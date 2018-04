Binnenvaartsector wil sneller vergroenen

De binnenvaartsector haalt alles uit de kast om sneller te vergroenen. Vandaag werden afspraken gemaakt door de sector met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

In de Declaration of Nijmegen verklaart de sector in 2030 twintig procent minder CO2 uit te stoten.

Volgens minister Van Nieuwenhuizen heeft de binnenvaart een fikse voorsprong als je de CO2-uitstoot vergelijkt met die van vrachtwagens en treinen. "Om deze voorsprong te behouden moeten binnenvaartschepen omschakelen naar nog schonere motoren en brandstoffen."

Ook logistieke bedrijven hebben zich aangesloten bij de Declaration. Door te kiezen voor minder vervuilende transportmiddelen wordt al korte termijn een flinke reductie in CO2-uitstoot verwacht.

Ondertekenaars van de Declaration of Nijmegen zijn onder andere BCTN, Heineken, Friesland Campina, North Sea Port, NedCargo, Danser Group, Port-Liner en de gemeenten Rotterdam en Nijmegen.