Vier verdachten anti-homogeweld vrijgelaten

De vier mannen die zijn aangehouden op verdenking van mishandeling van een homoseksuele man in Dordrecht en bedreiging van nog een ander slachtoffer, komen eind volgende week weer vrij. Hun voorarrest wordt geschorst, laat het Openbaar Ministerie weten.

Het gaat om vier mannen uit Dordrecht tussen de achttien en 21 jaar. De twee minderjarige jongens van veertien en zestien jaar die eerder werden opgepakt, blijven voorlopig nog vastzitten.

De verdachten behoren mogelijk tot een groep die mannen opwachtte die via datingapp Grindr afspraakjes hadden gemaakt. Een van de slachtoffers werd in elkaar geslagen toen hij op 31 maart op de afgesproken plek aan de Smitsweg in Dordrecht verscheen.

Een nacht later dreigde hetzelfde te gebeuren met een andere man aan de Schenkelsdijk. Hij werd achternagezeten en wist te ontkomen aan zijn belagers. Beide slachtoffers deden aangifte.