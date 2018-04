Deel dit artikel:











Woningen en accountantskantoor doorzocht in onderzoek naar belastingfraude Foto: archief

De FIOD, de opsporingsdienst van de fiscus, heeft woensdag woningen in Numansdorp en Rockanje en een accountantskantoor in Rotterdam doorzocht in een onderzoek naar belastingfraude. Er is administratie in beslag genomen.

Een 73-jarige man, die woont op de Nederlandse Antillen, wordt ervan verdacht miljoenen euro's te hebben ingebracht in een Stichting Particulier Fonds (SPF). Een SPF is een stichting die wordt opgericht ter bescherming van iemands vermogen. De inbreng in de SPF is niet gemeld in zijn aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2001 tot en met 2009. Het Rotterdamse accountantskantoor heeft de aangiften inkomstenbelasting van de man ingevuld en ingediend. Een 52-jarige accountant was daarnaast persoonlijk betrokken als voorzitter van deze SPF. De accountant en het kantoor worden verdacht van medeplichtigheid aan de vermoedelijk opzettelijke onjuiste aangiften inkomstenbelasting. Vermoedelijk is de Nederlandse staat door deze fraude 120 duizend euro aan belastinginkomsten misgelopen.