Cao Rail Service Center dichtbij

Rail Service Center (RSC) in de Waalhaven in Rotterdam en FNV Havens hebben een onderhandelingsresultaat bereikt. Dat gebeurde een kwartier voordat de werknemers van RSC het werk zouden neerleggen.

RSC lost treinen met herkomst en bestemming door heel Europa. De ruim honderd medewerkers stelden hun directie een ultimatum voor een betere cao.

Uit de onderhandelingen is naar voren gekomen dat alle werknemers een werkzekerheidsgarantie van vijf jaar krijgen. Ook krijgen medewerkers een structurele loonsverhoging van twee procent per jaar. RSC heeft daarnaast toegezegd de reparatie van de ww te betalen en jeugdlonen uit de cao te halen.

Ook krijgen werknemers in 2018 eenmalig een bonus van duizend euro bruto. In 2019 en 2020 is deze bonus twee keer achthonderd euro.

"Dankzij de massale steun van onze achterban en hun actiebereidheid hebben we dit resultaat bereikt", zegt Cees Bos, cao-onderhandelaar van FNV Havens.

"De onderhandelingsdelegatie is tevreden. Op verzoek van onze leden hebben we het ultimatum opgeschort. De komende week wordt definitief over het resultaat gestemd."