Lucky TV en Jules Deelder komen naar De Parade

De Parade in Rotterdam in 2017. Foto: ANP/Jerry Lampen

De man achter de filmpjes van Lucky TV, Sander van de Pavert, geeft deze zomer acte de présence op het rondreizende theaterfestival De Parade. Ook Jules Deelder komt naar Rotterdam.

De Parade telt dit jaar bij elkaar tachtig optredens. Het is de 28e keer dat het festival langs de vier grote steden trekt. Het startschot wordt op 29 juni gegeven in Rotterdam.

Naast theater, dans en livemuziek is er deze zomer ook veel aandacht voor film. Het Amsterdamse filmmuseum EYE vertoont in een filmische installatie films uit het begin van de bioscoopgeschiedenis. En die zijn goed op hun plaats op De Parade, want de films werden ooit vertoond in reisbioscopen.

De Parade is van 29 juni tot en met 8 juli in het Rotterdamse Museumpark. Daarna reist het festival door naar Den Haag en Utrecht. De afsluiting is op 2 september in Amsterdam. Vorig jaar verkocht het festival bijna 300 duizend kaarten.