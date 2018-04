In Rotterdam-Bloemhof en Hillesluis zijn ze er helemaal klaar mee: het grote arsenaal wapens in hun wijk. In Rotterdam-Zuid wordt er relatief veel geschoten. Daarom is een groep bewoners de actie 'Wapens De Wijk Uit' gestart.

De actie is spontaan en recht uit het hart. Heel wat inwoners van Rotterdam-Zuid hebben ooit direct of indirect te maken gehad met de impact van een schietpartij. Die ervaring kan erin hakken. Wapens De Wijk Uit heeft inmiddels al honderden steunbetuigingen ontvangen.

Wim de Kievit wijst in wijkcentrum Kopblok omhoog naar naar de ramen. "Zie je die put? Dat is van een kogel. Daar zijn we behoorlijk van geschrokken. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Maar het geeft aan hoe waanzinnig het is dat mensen alles maar willen oplossen met wapens."

Het gevoel van Wim, Ayse, Ronald, Anil en de andere bezorgde bewoners lijkt breed te worden gedragen. Eigenlijk iedereen die gevraagd wordt met de campagneposter op de foto te gaan doet mee.

"Het gaat om bewustwording", zegt Ronald Schouten "Dat het abnormaal is dat je wapens in huis hebt. "Wij Rotterdammers werken hard, kijken even op bij een incident en gaan weer door met hard werken. Maar hier moeten we echt wat met z'n allen aan doen."

Pistolen

Ayse Ören maakt zich zorgen om de kinderen in de buurt. "Ik vind dit belangrijk voor de jeugd. Kinderen horen dit op het nieuws en gaan het steeds normaler vinden. "De pistolen moeten de wijk uit."

Wim de Kievit is tevreden als iedereen meedoet. Ondernemer Anil Jagroep van de Beijerlandselaan gaat nog een stap verder. "Echt alle wapens moeten hier de wijk uit. Heb je een wapen, levert het dan in."