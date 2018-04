Hiddink over Gio: 'Ervaring als speler omzetten naar trainer'

Guus Hiddink was donderdagavond te gast bij het Sportfilm Festival Rotterdam. Na de première van de documentaire 'Hoe Zuid-Korea Guus Hiddink veroverde' sprak de voormalig bondscoach zich onder meer uit over de toekomst van Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst. ''Hij heeft als speler al de ervaring in de topcompetities, alleen moet je het dan omzetten in hoe je daar als trainer mee omgaat'', aldus Hiddink.

''Als speler maak je de clubcultuur mee en als trainer bepaal je mede hoe je die cultuur nog kunt versterken'', zegt de 71-jarige trainer. ''Hij heeft het prachtig gedaan de laatste jaren en moet de beker ook nog even gaan halen. Hij heeft, ook in de moeilijke periode dit jaar, de dekking van zijn club. Het is aan hem om te blijven of misschien de stap te maken naar een mooie club in het buitenland.''

Hiddink spreekt verder over een moeilijke periode voor de Nederlandse trainers in de top van het huidige voetbal. ''Er zijn het afgelopen jaar een aantal mislukkingen geweest. Dat is jammer voor het Nederlandse trainerscorps. Ik denk dat er dit moment niet veel trainers zijn die de mogelijkheid hebben om naar hogere clubs in het buitenland te gaan.''

Bekijk hierboven in drie delen het volledige interview met Guus Hiddink. Over Oranje, waar volgens hem nu eindelijk mensen zitten met voetbalverstand en uiteraard over de docu waarin hij de hoofdrol heeft.