Kickbokslegende "Jantje O." presenteert memoires

In zijn kickboksschool in Rotterdam-Zuid heeft kickbokslegende Jan Oosterbaan een boek over zijn leven gepresenteerd. "Jantje O."schopte het ver in de ring, maar bleef niet altijd op het rechte pad.

In de sportschool woonde een bonte verzameling vrienden, familie, zware jongens en ex-zware jongens de boekpresentatie bij. De verhalen van Jans veelbewogen leven zijn opgetekend door Koen Scharrenberg. "Ik leerde Jan dertig jaar geleden kennen. Ik deed aan karate, hij aan kickboksen. We trainden samen. Ik ben hem altijd blijven volgen." Jan Oosterbaan wordt wereldkampioen zwaargewicht bij de veteranen, maar zijn sportcarriere wordt vaak onderbroken door gevangenisstraffen. "Ik was wel een overvallertje vroeger", zegt Jan. "Juweliertjes, bankjes..." In totaal zat hij zo'n dertien jaar achter slot en grendel. Een groot deel van die tijd zat hij vast wegens de opdracht tot liquidatie van een beruchte onderwereldfiguur, John Smit. "Ik was niet degene die ze moesten hebben, maar ik heb natuurlijk niet gepraat", zegt hij. Hij neemt het de werkelijke dader wel kwalijk dat die niet voor Jans gezin zorgde, terwijl hij vast zat. "Dat is iets wat ik in dit boek wil rechtzetten. Al noem ik nog steeds geen namen." Met een gedegen trap tegen een pinata onthulde de oud-kickbokser het boek over zijn leven. Inmiddels is hij al zeventien jaar "buiten", en dat gaat hij zeker zo houden. "Misdaad loont niet. Ik kan het niemand aanraden. Ik ga nu lekker een beetje motorrijden en genieten, met mijn vrouw Linda. Het is mooi geweest."