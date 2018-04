Gloednieuwe traumaheli voor Traumacentrum Zuid-West Nederland

Het wagenpark van het Traumacentrum Zuid-West Nederland is sinds maandag uitgebreid. Het centrum heeft een nieuwe traumahelikopter die de afgelopen dagen al is ingezet.

De splinternieuwe aanwinst heeft een aantal veranderingen die aan de buitenkant zitten, maar ook een aantal die aan de binnenkant zitten. "Hij heeft een hoger onderstel en de roterbladen zijn iets langer dan het vorige model. In de cockpit is er een volledig digitale uitrusting, met ook een autopilot. Dat had het vorige model niet", legt Dennis den Hertog, hoofd Traumacentrum Zuid-West Nederland uit.

"Ook kunnen we nu patiënten via de achterkant inladen als ze mee moeten op transport. Daarnaast is er meer brandstof aan boord, dus kunnen we verder vliegen."

En fijn voor de buurt: de nieuwe heli is stiller dan zijn voorganger. "Dat zal ook merkbaar zijn aan de buitenkant, voornamelijk als we over gebieden vliegen waar ook mensen wonen."

Traumaheli of ambulance?

Hoewel veel mensen denken dat voornamelijk patiënten met de traumahelikopter snel van de plaats van een ongeval naar het ziekenhuis worden gebracht, is dat niet vaak het geval: "We nemen patiënten mee in de helikopter op het moment dat dat veel sneller gaat dan vervoer over de weg. Over het algemeen gaan ze mee in ambulance", zegt Den Hertog.

Bij bepaalde omstandigheden - de toestand waarin de patiënt verkeert, de afstand tot het ziekenhuis, of de drukte op de weg - is het beter om de patiënt met de helikopter mee te nemen. Maar daar moeten dan wel de faciliteiten voor zijn.

"We moeten de patiënt makkelijk in- en uit kunnen laden, en ook om de patiënt heen kunnen werken. Dat gaat in deze heli beter dan in het vorige model."

Het komt zo'n zestig keer per jaar voor dat een patiënt mee gaat in de traumahelikopter. "Het is niet ons doel met de heli om de patiënten snel te vervoeren, want de afstanden tussen ongevallen en het dichtstbijzijnde ziekenhuis zijn in Nederland al niet erg groot. Primair is het doel om de arts bij de patiënt te krijgen, zodat die zo snel mogelijk behandeld kan worden."