Opgepakte vrouw is moeder van baby op balkon Schiedam Foto: MediaTV

De 19-jarige vrouw die donderdag is gearresteerd in verband met de dood gevonden baby is de moeder van het pasgeboren baby'tje. Dat is gebleken uit dna-onderzoek, meldt de NOS.

Het babylijkje werd afgelopen zaterdag in een zak gevonden op een balkon in een flat aan de Stationsstraat in Schiedam. De vondst werd gemeld door een van de bewoners van de flat; de moeder van de opgepakte vrouw. Volgens een flatbewoner wonen er in het appartement een gescheiden vrouw en twee volwassen kinderen. Een van de bewoners van de flat werd vervolgens op donderdag opgepakt. Zij blijkt na onderzoek de moeder van het kindje te zijn. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe het kind is overleden en of er nog meer mensen bij betrokken zijn.