Piet Boekhoud wordt formateur Barendrecht Piet Boekhoud

De 67-jarige Piet Boekhoud wordt formateur in Barendrecht. Boekhoud was eerder voorzitter van de Raad van Bestuur van het Albeda College en heeft ook in 2006 (Rotterdam) en in 2011 (Vlaardingen) als formateur opgetreden.

In Barendrecht gaan zes partijen proberen een coalitie te vormen. Boekhoud begeleidt het CDA, SGP/ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, VVD en D66 tijdens de onderhandelingen om te komen tot een akkoord. Dat akkoord wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. "Ik ben van huis uit gewend om mee te denken wanneer een beroep op je wordt gedaan ten dienste van het openbaar bestuur", schrijft Boekhoud in een verklaring. Boekhoud woont in Barendrecht en was eerder Lector Pedagogiek aan de Hogeschool Rotterdam. Hij werkt nu bij stichting De Nieuwe Kans.