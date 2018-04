Wethouder Sliedrecht stopt na kritiek op 'bestuursstijl'

De Sliedrechtse wethouder Len van Rekom heeft zijn ontslag ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad. Aanleiding is het rapport van de informateur waarin kritiek werd geuit op de bestuursstijl van de VVD'er.

De wethouder zegt in zijn ontslagbrief dat hij vertrekt omdat hij de coalitievorming op geen enkele manier in de weg wil staan.

In het rapport, dat op 10 april werd besproken tijdens de raadsvergadering, deelde informateur Roel Augusteijn zijn bevindingen voor een nieuw college. Daarin werden specifieke opmerkingen gemaakt over Van Rekom, die voor hem naar eigen zeggen de druppel vormden.

Volgens Van Rekom worden er bewust onjuistheden de wereld in geholpen en op de man gespeeld. "Ik ben niet alleen bestuurder, maar ook mens. Ik ben niet alleen bestuurder, maar ook echtgenoot en vader", schrijft hij in zijn ontslagbrief.

"In de afgelopen jaren ben ik, al dan niet via de lokale en sociale media, beticht van allerlei zaken die suggestief en pertinent onjuist zijn. Ik kan en wil niet opereren in een omgeving waarin de hardste schreeuwers hun gelijk willen halen."

De gemeenteraad herkent het beeld dat de wethouder schetst en vindt het jammer dat hij vertrekt. "Dit is een dramatisch eind voor een bevlogen wethouder", zegt burgemeester Bram van Hemmen.

RTV Rijnmond heeft geprobeerd contact te leggen met Van Rekom, maar hij liet bij monde van de gemeente weten geen behoefte te hebben aan een reactie.