Vandalen jatten beeldjes van Museumparkmonument

In het Museumpark in Rotterdam is het G.J. de Jongh-monument beschadigd. Vandalen hebben met een slijptol beeldjes van het monument gehaald, twittert wijkagent Bas Munne.

De beeldjes zaten in een gietijzeren hek aan het water. G.J. de Jongh was een Rotterdamse havenbouwer en stadsontwikkelaar . Het is een reeks beeldjes dat als een stripverhaal het verhaal van De Jongh in Rotterdam vertelt. Je ziet mannetjes vergaderen, de landmeters, kruiwagens, het heien, het aanleggen van de elektriciteit, de schepen.

Wie de verdwenen beeldjes toch wil zien, kan terecht in Museum Rotterdam. Daar staan de modellen, die werden in de jaren 90 in een kist in een opslag op het stadhuis ontdekt.

De schade zou in de duizenden euro's lopen. Het is nog onduidelijk wie het gedaan heeft en waarom. De politie roept mensen die iets gezien hebben op dat te melden.