Bekentenis in moordzaak Mathenesserweg Adyan Koeiman

Een 61-jarige Rotterdammer heeft bekend dat hij zijn vriendin Adyan Koeiman heeft doodgestoken. Het drama gebeurde in januari van dit jaar in haar woning aan de Mathenesserweg in Rotterdam.

Tijdens een korte zitting in de rechtbank van Rotterdam bood de man vrijdag zijn excuses aan. Hij heeft de vrouw met messteken om het leven gebracht. De rechtszaak gaat in juli verder. Koeiman

De 41-jarige Koeiman De 41-jarige Koeiman werd op 15 januari van dit jaar in haar appartement gevonden door een van haar kinderen. Op dat moment waren er vier mensen in de woning aanwezig. De aanwezigen werden allemaal naar het politiebureau gebracht, maar van hen bleef uiteindelijk alleen de 61-jarige Rotterdammer vast zitten. Het programma Opsporing Verzocht besteedde op 23 januari ook aandacht aan de zaak. Ook in ons eigen opsporingsprogramma Bureau Rijnmond kwam de moord aan bod. Bekijk die beelden hieronder: