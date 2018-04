Deel dit artikel:











Bekentenis moordzaak Mathenesserweg Adyan Koeiman

Een 61-jarige Rotterdammer heeft bekend dat hij zijn vriendin Adyan Koeiman heeft doodgestoken. Het drama gebeurde in januari van dit jaar in haar woning aan de Mathenesserweg in Rotterdam.

Tijdens een korte zitting in de rechtbank van Rotterdam bood de man vrijdag zijn excuses aan. Hij heeft de vrouw met messteken om het leven gebracht. De rechtszaak gaat in juli verder.