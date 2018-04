Spartaan Miquel Nelom mist Vitesse-uit

Deel dit artikel:











Sparta kan zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Vitesse niet beschikken over Miquel Nelom. De linksback is nog niet voldoende hersteld van een hamstringblessure die hij opliep tegen VVV Venlo.

De verdediger werd in de rust gewisseld door Dick Advocaat voor Sherel Floranus. Diezelfde Floranus kreeg in de Venlo zijn vijfde gele kaart en is dus geschorst. Dit betekent dat trainer Dick Advocaat zal moeten puzzelen in zijn opstelling. Vitesse-Sparta wordt zaterdagavond live verslagen op Radio Rijnmond, de wedstrijd begint om 19.45 uur. De uitzending begint om 19.00 uur met een voorbeschouwing.