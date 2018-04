Van een virtuele goedemorgen naar een échte!

Ze wensen elkaar al drie jaar lang elke dag een goede morgen via Twitter. Maar om kwart voor zeven vanmorgen deden oud-Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas en wijkagent van het Scheepvaartgebied Bas Munne dit, op verzoek van Radio Rijnmond, voor het eerst ook in levende lijve.

"Goedemorgen volgers'', is het bericht dat Bas bijna dagelijks via zijn sociale media de wereld instuurt. ''De bewoners in deze wijk weten dan dat ik er ben'', aldus de wijkagent.

Bas krijgt veel reacties op zijn Tweets, maar er is één persoon die áltijd antwoord geeft, en dat is Frans Weisglas: "Ook een mooie dag, zeg ik dan terug."

"Ik reageer dan met 'dank je'. Als hij een dag niet reageert, laat ik hem even. Maar als het twee dagen is, dan ga ik bij hem langs", aldus de bezorgde wijkagent. De oud-politicus houdt de wijkagent al net zo goed in de gaten. "Toen Bas ziek was heb ik hem een persoonlijke boodschap gestuurd."

Een aandoenlijk ritueel, vindt verslaggever Jelle Gunneweg die de tweetconversatie al een paar jaar volgt en de ontmoeting in levende lijve heeft gearrangeerd. Frans Weisglas vindt het op zijn beurt weer aandoenlijk dat zij het aandoenlijk vindt.

Maar wijkagent Munne blijft in zijn rol en vindt het juist belangrijk dat hij met zijn tweets in contact blijft met de bewoners en ondernemers in zijn wijk. Over elf weken gaat Bas Munne met pensioen, en daar heeft Weisglas een dubbel gevoel bij. Maar, ze zijn vastbesloten met de goedemorgenwens door te gaan. Misschien zien ze elkaar dan ook vaker in het echt. Weliswaar op een iets later tijdstip en met een lekker bakkie koffie erbij.