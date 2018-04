Deel dit artikel:











Korte tijd brand en sirenes bij Vopakterminal in Europoort Vopak - foto: Sylvio Pinas

In een terminal van tankopslagbedrijf Vopak heeft vrijdagochtend korte tijd brand gewoed. Daarbij was in de wijde omgeving van industriegebied Europoort een sirene te horen.

Het vuur ontstond in een elektriciteitshuis van het bedrijf aan de Moezelweg. De brand is inmiddels onder controle, meldt een woordvoerder van de brandweer. Niemand is door de brand gewond geraakt. Onduidelijk is nog hoe de brand is ontstaan.