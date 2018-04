Wijnaldum tegen Strootman in halve finale Champions League

Bij de loting voor de halve finale van de Champions League zijn Liverpool en AS Roma aan elkaar gekoppeld en dat betekent dat oud-Feyenoorder Georginio Wijnaldum en oud-Spartaan Kevin Strootman met elkaar gaan strijden voor een plek in de finale.

Wijnaldum won met Liverpool in de kwartfinale twee keer van Manchester City, terwijl Strootman met AS Roma voor een sensatie zorgde door Barcelona uit te schakelen. Na de 4-1 nederlaag in Camp Nou werden de Spanjaarden in Rome met 3-0 verslagen.

Strootman en Wijnaldum speelden jaren geleden samen in de jeugdopleiding van Sparta. Wijnaldum vertrok destijds naar Feyenoord, waar hij zijn debuut maakte in het betaald voetbal. Via PSV en Newcastle United kwam hij in 2016 bij Liverpool terecht.

Kevin Strootman stroomde vanuit de jeugd van Sparta door naar het eerste elftal, waar hij in 2008 voor debuteerde. Via FC Utrecht en PSV belandde hij in 2013 bij AS Roma.

De wedstrijd tussen Lievrpool en AS Roma is een herhaling van de Europacup 1 finale van 1984. In Rome won Liverpool, na een 1-1 eindstand, na strafschoppen de cup met de grote oren.

De andere halve finale gaat tussen Bayern München en Real Madrid. De eerste wedstrijden in de halve finales worden op 24 en 25 april afgewerkt. De finale van de Champions League wordt op 26 mei in Kiev gespeeld.