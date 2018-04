Van Beek: 'Mooi blok tegemoet met Feyenoord'

Feyenoord verbleef deze week in het Spaanse Marbella in voorbereiding op het competitieduel met FC Utrecht. Er komen belangrijke weken aan voor de Rotterdammers, met uiteraard de bekerfinale tegen AZ als hoogtepunt. Sven van Beek vond het fijn om even weg te zijn uit vertrouwde omgeving. "En om buiten het voetbal over andere dingen te praten en gezellig wat te drinken," zegt hij. "Het is goed geweest als team."

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst draait zeer moeizaam dit seizoen. Ook daar ging het over in Marbella, maar niet te lang. "We moeten niet te veel nadenken over wat er is gebeurd. We gaan nog een mooi blok tegemoet," doelt Van Beek op de bekerfinale en de confrontatie tegen FC Utrecht zondag. "Het is belangrijk dat duel eerst af te sluiten met drie punten. Dan kijken we verder. De vierde plaats is hartstikke belangrijk voor ons."

Van Beek heeft nog een contract tot de zomer van 2019. Over zijn toekomst kan hij nog weinig zeggen. "Er zijn nog geen gesprekken met mij. Ik heb niets gehoord. Sta nog een jaar onder contract, we zien wel. Voor mij is het wel goed om hier veel wedstrijden te spelen. Ben er lang uit geweest, heb niet een vol seizoen mee kunnen doen, nu ben ik op de goede weg."