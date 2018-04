Deel dit artikel:











Feyenoord-trainer Van Bronckhorst: 'Nul woorden gebruikt over bekerfinale, nul' Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst zegt dat er in Marbella deze week niet één keer is gesproken over de bekerfinale tegen AZ van volgende week. “Het gaat in topsport om de eerstvolgende wedstrijd, dat is het belangrijkste. Ik heb nul woorden gebruikt over de bekerfinale. Nul.”

De selectie van Feyenoord was enkele dagen in Zuid-Spanje. En dat is Van Bronckhorst goed bevallen. “Het gebeurt niet vaak middenin het seizoen, maar de afgelopen dagen zijn verlopen zoals ik vooraf wilde. We hebben goed kunnen trainen onder goede omstandigheden. Zijn vaker bij elkaar geweest en hebben veel met elkaar gesproken.” “Het was niet om iedereen op scherp te zetten. Ik ben heel tevreden over de laatste weken, het team zit in een goede fase en die lijn willen we doortrekken.” Van Bronckhorst kan tegen FC Utrecht geen beroep doen op de geschorste Steven Berghuis. “Jens Toornstra kan op rechts, Jean-Paul Boëtius kan daar spelen. Bilal Basacikoglu ook.”