ARCHIEF RIJNMOND 2 april 2018 – ‘De werkelijkheid’

Afgelopen week heb ik weer eens gemerkt hoezeer ik getrouwd ben met wat ik maar zal noemen: ‘de werkelijkheid’.Ik hang nogal aan wat ‘echt gebeurd’ is.En dat als tegenhanger van alles dat overduidelijk is ‘verzonnen’, dat is ‘bedacht’.

In de literatuur wordt dat onderscheid vrij scherp gemaakt.

Je hebt fictie, en je hebt non-fictie.

Het een is niet noodzakelijkerwijs allemaal ècht gebeurd, het tweede wèl.

En in de film heb je speelfilms en documentaires.

Waarvoor hetzelfde onderscheid geldt.

In een speelfilm kan alles, in een documentaire houd je je aan de feiten.

Fictie-boeken en speelfilms, met dus min of meer verzonnen verhalen, zijn vrij populair.

Veel mensen laten zich graag meeslepen door werelden die anderen bij elkaar hebben gefantaseerd of gecombineerd.

Maar er zijn ook mensen die daar moeite mee hebben.

Die zulke producten gevoelsmatig plaatsen in de hoek van de verzinsels, en de leugens.

Ik ben zo iemand.

En je zou dat kunnen zien als een gebrek.

Natuurlijk, ik weet best dat een gecomponeerd verhaal soms dichter bij de waarheid, bij de werkelijkheid, kan komen dan een kaal verslag, maar iets in mijn persoonlijkheid maakt dat ik bij het lezen van een roman of het kijken naar een speelfilm iets voel wringen.

En bij de schaarse keren dat ik me wèl laat meeslepen door bijvoorbeeld een speelfilm, heb ik de neiging om op allerlei manieren op zoek te gaan naar vertakkingen van zo’n film in wat ik maar weer zal noemen: ‘de werkelijkheid’.

Ik werd me daar van de week van bewust toen ik op straat een bevriend acteur tegenkwam, en we kwamen te praten over ‘echt’ en ‘verzonnen’. Iets waar hij natuurlijk vaak mee te maken heeft.

We hadden het over een paar speelfilms die me – ondanks mijzelf - ooit hebben gegrepen, en opeens zag ik een patroon.

Ik ben eens in Salzburg en omgeving langs allerlei plekken gegaan die zijn gebruikt in de geweldige film The Sound of Music.

Het klooster uit de film, het plein waar de nazi’s over marcheren, de tuin met de trappen waarop wordt gedanst, het bruggetje over de rivier waar ze al dansend en zingend overheen stuiven, het meertje waarop in de film een bootje vol kinderen omslaat, het huis waar de familie woont, en de kerk waar Maria en de kapitein in de film trouwen.

Verder ben ik gaan lezen over hoe die filmproductie tot stand is gekomen. En ik ben gaan lezen over de familie Von Trapp op wie het filmverhaal is gebaseerd. Waarbij ik erachter ben gekomen waar in de film de ‘werkelijkheid’ overgaat in, laten we zeggen, verdichting en poëtische aanpassing. Ik heb ook opnames opgezocht van de originele Von Trapp-zangers.

Ik heb die speelfilm met dat alles voor mezelf alsnog een bijna documentaire-karakter gegeven.

Iets vergelijkbaars geldt voor de film Orfeu Negro, Black Orpheus, die is opgenomen tijdens het carnaval in Rio de Janeiro van 1958.

Ik ben naar Rio geweest. Heb daar in datzelfde trammetje naar Santa Teresa gezeten als je in de film ziet. Ik ben met het trammetje over het aquaduct van Rio gereden, net als in de film. Ik heb op het plein aan het eind van de Avenida Rio Branco gestaan dat je in de film ook ziet. Ik heb de pont naar en van Niterói genomen waarmee de film begint. En ik heb twee keer geluncht met de man die veel muziek voor de film heeft gemaakt.

Zo ben ik als het ware ìn die flm gekropen.

Op wat kleinere schaal heb ik zo’n poging tot, nou ja, demystificeren ook ondernomen bij Jesus Christ Superstar, de overrompelende film die met Pasen altijd wel weer opduikt.

Jaren geleden ben ik met mijn vrouw in Israël geweest. En tijdens die reis hebben we allerlei plekken bezocht die in het lijdensverhaal van Jezus een rol spelen, en die voor een deel in de film worden verbeeld. Het oude centrum van Jeruzalem, met de route van de kruisgang en de Heilige Grafkerk, de tuin van Gethsemane en het meer van Galilea waar Jezus zou zijn begonnen als visser.

Inmiddels weet ik dat het maar zeer de vraag is of er wel een historische figuur aan de basis staat van al die verhalen uit het Nieuwe Testament, maar ik heb in elk geval kennis genomen van het decor van de hele of halve fictie uit Het Boek en De Film.

Het plectrum dat ik aan de boorden van het meer van Galilea vond, draag ik ook nog steeds in mijn portemonnee mee, en dat noem ik half-gekscherend het plectrum van Jezus.

Het zijn allemaal pogingen om het resultaat van menselijke verbeelding terug te brengen tot een soort realiteit die voor mij te behappen is.

Daar had ik het van de week over met die acteur die ik tegenkwam. Ik had het gevoel dat hij me snapte, ook al zit ie zelf heel anders in elkaar.

En toen we afscheid hadden genomen, begon ik mezelf af te vragen of mijn omgang met muziek niet een vergelijkbaar patroon volgt.

Heel veel mensen horen een liedje, bijvoorbeeld op de radio, vragen zich er niet al te veel bij af, denken hooguit: ‘lekker nummer’, en blèren na een tijdje mee, of dansen mee op het ritme ervan.

Die neiging heb ik gewoonlijk helemaal niet.

Wat je zou kunnen zien als een exponent van datzelfde gebrek dat ik daarnet noemde. Een gebrekkig vermogen om mee te gaan in andermans wereld.

Maar ik wil wel graag van alles wéten over zo’n liedje.

Wie heeft het geschreven? Onder wat voor omstandigheden?

Waar is het op geïnspireerd? Waar gaat het feitelijk over?

Wat gebeurt er in de tekst? Wat hebben ze gedaan bij de opname?

Enzovoort, enzovoort.

Dat is blijkbaar de manier waarop ìk de dingen tot me neem.

Ik mag graag energie steken in het beantwoorden van zulke feitelijke vragen.

Wat je best als een talent zou kunnen beschouwen.

En waar de radioprogramma’s die ik maak de vrucht van zijn.

Dat is misschien wel iets om te zeggen als ik die acteur weer eens op straat tegenkom.

Dat een gebrek en een talent niet zelden twee woorden voor hetzelfde zijn.



SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

THE AMAZING STROOPWAFELS

2. Ome Kobus - onbekende studiomuzikanten

3. Ome Kobus – The Amazing Stroopwafels

4. Eine Insel aus Traümen geboren - Marika Rökk

5. Imitatie - Cees Pons

6. Sovjet chick en ik – Jan Rotband

TOON TELLEGEN & HET WISSELEND TOONKWINTET

7. Montage van verhalen uit Het Geluk van de Sprinkhaan

EIGEN PRODUKTIES

8. Timmerman – Cornelis Pons

9. Lente over Rotterdam – Peter Goedhart

AANKONDIGINGEN

10. Americanas – Metropole Orchestra Big Band

11. I can't give you anything but love - RAC orkest