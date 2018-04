HET OPKAMERTJE - 1 april 2018

‘Slachtoffer van The Beatles’ Over het amusement van de jaren vijftig dat is weggevaagd door de opkomst van de beat.

EERSTE UUR

1. Wat was er nou mis met de vijftiger jaren – Jeroen van Merwijk

MEUTIGHEID VAN DE JAREN VIJFTIG

2. Daar bij de waterkant – Black & White

3. Leen me nog een kusje – Annie Plevier & Karel van der Velden

4. Welbedankt voor ‘t gezellige avondje – Skymasters & Karel van der Velden

TER VERGELIJKING

5. Surf’s up – Beach Boys

OPKOMST VAN DE ROCK ‘N’ ROLL

6. Rock around the clock – Bill Haley

7. Rock en roll – Cees de Lange

8. Rock around the clock – De Spelbrekers

9. Korte rok – Cocktail trio

10. Strohoedje – Lou Bandy

11. La campagna in citta’ – Enzo Gallo

THE TIELMAN BROTHERS

12. 18th Century rock – The Tielman Brothers

13. In an 18th century drawing room – Hank Snow

14. Mozart sonate in C – Giampaolo Muntoni

15. Little Hanschen Twist – The Tielman Brothers

16. Hanschen klein – Kinderlieder

17. 1, 2, 3, 4 Hoedje van papier – Wieteke van Dort & Bill van Dijk

18. Long, long, ago – The Explosions

19. Ine mine mutte – Jack & Bill

THE SHADOWS

20. FBI – The Shadows

21. Sint goes Shadows – The Classics

22. 1948 – Kees van Kooten en Wim de Bie

TWEEDE UUR

1. Rare nozem – Eddy Wood

2. Provo – Jo Smit & Maarten de Groot

MEUTIGHEID VAN DE JAREN VIJFTIG

3. Als de spotvogel fluit – Lammy van den Hout

4. Als de avond daalt op de prairie – Eddy Christiani

5. De mijne heet Piet – Teddy Scholten

6. In de jaren 50 – Jules de Corte

TEENAGERS

7. Teenager muziek – Wim Bitter

8. Tijd voor teenagers – Herman Stok

9. Hé Trea, hé Rob - Rob de Nijs & Trea Dobbs

10. Toe Jos draai nog ‘ns een plaatje - Jos Brink

THE BEATLES

11. Hand in hand – Tobietel Rix

12. Jeh-jeh-jeh, gekke pappie – De Bieteltjes

13. We love you Beatles – Sweet Sixteen

14. Cees de Lange over de jaren 60

15. Voor mij begint het leven nu – Marjo Dolores & The Jumping Jewels