Kramer: 'Makkelijk aangepast bij Sparta, had niets anders verwacht'

Sparta gaat zaterdag op bezoek bij Vitesse, de inmiddels oude club van toekomstig Sparta-trainer Henk Fraser. En na de winst op VVV-Venlo kan Sparta een volgende goede stap zetten richting nacompetitievoetbal, om uiteindelijk via die weg handhaving te bewerkstelligen. Zonder Fraser dus bij de tegenstander. "Maar dat maakt niet zoveel uit. Er zal niet zoveel veranderen. Het is niet zo relevant. Het gaat er om wat wij doen," vindt Michiel Kramer.

Kramer was afgelopen weekend met een assist op Robert Mühren belangrijk voor de Rotterdammers. De aanvaller heeft zich sowieso vrij makkelijk aangepast bij Sparta. "Ik had niets anders verwacht. Door hoe ik in elkaar zit. Alleen fysiek was het een dingetje. Ik voel me nu iedere week sterker worden. Hoe fit ik ben, hoe beter het is."

In Voetbal International stond deze week een groot interview met Kramer. Uiteraard ging het ook over Feyenoord. Het was zijn droom om voor Feyenoord te spelen, daadwerkelijk in de Kuip spelen was toch iets minder. "Als je thuis wordt bedreigd door supporters, wordt uitgescholden door supporters, daar droom je niet van. Daar doelde ik op," zegt hij.