Oud voetbalveld Nieuw-Lekkerland wordt nieuwbouwwijk

Op het voormalige voetbalterrein van VV Nieuw-Lekkerland worden 114 woningen gebouwd. Daar heeft de Omgevingsdienst Haaglanden donderdag ontheffing voor verleend.

Vanwege de slechte ondergrond komen niet alleen onder de woningen zelf, maar ook onder de stoep en de straten heipalen.

Er was een speciale ontheffing nodig, omdat de nieuwe wijk in een grondwaterbeschermingsgebied wordt gebouwd. Dat zijn gebieden rond plekken waar drinkwater wordt gewonnen. Daar moet zo min mogelijk vervuiling in het grondwater terecht komen.

Die ontheffing is nu binnen en wethouder Frank Meerkerk (ruimte) is daar erg blij mee: "We willen dat mensen in Molenwaard kunnen blijven wonen en daarom moeten we woningen bouwen. Maar procedures vergen tijd en dat wringt soms."