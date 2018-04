Deel dit artikel:











Impasse vorming nieuw college Rotterdam nog niet opgelost Het Rotterdamse stadhuis

Het is ook vrijdag niet gelukt om de impasse die er is bij de vorming van een nieuw Rotterdams college te doorbreken. De VVD houdt vast aan een coalitie met Leefbaar Rotterdam. Alleen dan is er volgens de VVD een breed stadsbestuur met een ruime meerderheid haalbaar.

Vrijdagmorgen hebben GroenLinks, D66 en de PvdA in Rotterdam opnieuw om tafel gezeten met Leefbaar Rotterdam. In de middag volgde een gesprek met de VVD. Er is door de de partijen gevraagd of de VVD bereid was om Leefbaar los te laten. Maar dat is dus niet gelukt. De VVD heeft al na driekwartier het gesprek verlaten. Volgens betrokkenen is de kans dat er volgende week alsnog gesprekken komen vrij klein. Een woordvoerder van de verkenners zegt dat er maandag wel verder gesproken wordt. De twee verkenners Derk Loorbach en Jos van der Vegt gaven donderdag aan dat de verkenning moeizaam verliep, maar dat er wel nog beweging in zat. Daarom werd hun klus met een week verlengd.