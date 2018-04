Deel dit artikel:











Auto uitgebrand op de Schieweg in Rotterdam - Foto: Sjaak Boot

Op de Schieweg in Rotterdam-Noord is vrijdagmiddag een auto volledig uitgebrand. Niemand is gewond geraakt.

De bestuurder zette de auto stil met motorpech. Hij belde de ANWB, omdat er wat rook uit de motorkap kwam. Al snel bleek dat de brandweer beter van dienst kon zijn. Niet lang na z'n telefoontje sloegen de vlammen uit de motorkap en brandde de auto volledig uit. De brandweer heeft de brand geblust. De bestuurder was ruim op tijd uit de auto, er hoefde geen ambulance te komen.