Financierder Essalam Moskee in hoger beroep tegen interim-bestuur De-Essalam-Moskee

De Al Maktoum Foundation, de belangrijkste financierder van de Essalam Moskee in Rotterdam-Feijenoord, gaat in hoger beroep tegen het interim-bestuur van de moskee. De rechter stelde dit bestuur half maart aan, maar had volgens de advocaat van de Foundation het recht daartoe niet.

"Geen van beide partijen heeft om een tijdelijke oplossing gevraagd, dan mag de rechter het ook niet aanstellen", zegt advocaat Jules Debeije. Volgens hem werd de rechtszaak aangespannen om een bestuur voor de moskee te benoemen en loopt die procedure nog. Het rommelt al een tijdje in de Essalam Moskee. Alle medewerkers van het gebedshuis werden eind maart ontslagen . Reden is een langdurige ruzie tussen het bestuur en de financierder over de koers van de moskee. Daarop besloot de Al Maktoum Foundation de geldkraan dicht te draaien. Zij betaalden jaarlijks een half miljoen euro aan personeels- en onderhoudskosten. Wanneer het hoger beroep dient is nog niet bekend.