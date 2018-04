In het voormalige kantoorgebouw van de Holland Amerika Lijn op de Wilhelminapier zit al 25 jaar Hotel New York. De voorloper van de HAL, de Nederlandsche Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij (NASM) opent al in 1893 een hotel op de pier: het Landverhuizershotel, officiële naam: NASM-hotel.

In de jaren negentig van de negentiende eeuw komt de migratie naar Amerika op gang. Vooral mensen uit Oost- en Midden Europa zoeken hun geluk aan de andere kant van de oceaan. De Nederlandsche Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij vervoert in die tijd vele duizenden mensen vanuit Rotterdam naar Amerika.

Die mensen verblijven voor de overtocht een tijdje in Rotterdam. Ze zijn verspreid over de stad en betalen vaak hoge huren in logementen. De NASM besluit tot het bouwen van een hotel op de pier waarvandaan de schepen vertrekken.

Hygiëne



Rob Noordhoek van Museum Rotterdam : "Het heeft een aantal voordelen. Ze kunnen een totaalpakket aanbieden, met vervoer naar Rotterdam, verblijf in de stad en de overtocht. Bovendien kunnen ze zo de hygiëne van de mensen onder controle houden."

Landverhuizers worden in het hotel ontsmet. Daardoor is er minder kans dat de Amerikaanse autoriteiten het schip zouden terugsturen vanwege ziektes aan boord.

Honderden gasten



Het NASM-hotel biedt bij de opening officieel plaats aan 900 gasten. Noordhoek: "Uiteindelijk worden er ook barakken omheen gebouwd en zouden er wel eens het dubbele aantal mensen gehuisvest kunnen zijn."

Tussen 1875 en 1925 vertrekken bijna een miljoen mensen vanuit Rotterdam naar Amerika. De stad is het centrum van de emigratie. In de jaren twintig beperkt Amerika de binnenkomst van nieuwkomer. Daarmee komt er een einde aan de migratiestroom en aan de grote bron van inkomsten voor Rotterdam en de (inmiddels) Holland Amerika Lijn.

Vluchtelingen



Het Landverhuizershotel op de Wilhelminapier verliest daardoor in de jaren dertig z'n functie. In 1939, vlak voor de Tweede Wereldoorlog, wordt het nog wel gebruikt voor Duitse vluchtelingen, mensen die nazi-Duitsland zijn ontvlucht en naar Amerika willen.

Na de oorlog wordt het pand gebruikt als schaftlokaal en komen er kantoren in van de ACL, de Atlantic Container Line. Dat is een samenwerkingsverband waarin ook de HAL deelneemt.



Sloop



Begin jaren zeventig wordt het Landverhuizershotel gesloopt. Op de plek waar het heeft gestaan op de Wilhelminapier in nu de parkeerplaats tussen Hotel New York en het Fotomuseum.

De Cruiseterminal en Hotel New York herinneren nog aan de periode dat de landverhuizers via Rotterdam naar 'de nieuwe wereld' vertrokken. "De Wilhelminapier heeft heel veel veranderingen doorgemaakt en je ziet er de geschiedenis van Rotterdam in weerspiegelt", zegt Rob Noordhoek.

Tentoonstelling



"Het is dit jaar ook 25 jaar geleden dat Hotel New York is begonnen en dat vieren we met een grote tentoonstelling over de Wilhelminapier". In de tentoonstelling wordt de geschiedenis van de pier verteld. "Van de pioniers die lang geleden havens ontwikkelden op Zuid tot de durvers die er in 1993 in het niks een hotel durfden te beginnen". De tentoonstelling is vanaf 4 mei te zien in Museum Rotterdam.