Rotterdamse docent genomineerd voor beste geschiedenisleraar

Geschiedenisdocent Barbara Meure van het Rotterdamse Calvijn Juliana in de wijk Charlois is door haar leerlingen voorgedragen als beste geschiedenisleraar 2018.

"Als iemand het verdient bent u het wel", zeiden de leerlingen tegen Barbara Meure. De nominatie kwam als een verrassing voor de docent. Meure had eerder op de dag even contact met haar leerlingen. Die vertelden haar waarom ze genomineerd is.

"Het eerste wat ze zeiden: omdat u zo grappig bent." Verder vinden leerlingen haar uitleg goed, en vinden ze het fijn dat ze afwisselende werkvormen in de les gebruikt.

"Ik ben altijd redelijk relaxed, ik denk dat ze het daarom wel fijn vinden om bij mij in de klas te zitten", zegt Meure. "Er is altijd ruimte voor een grap, een discussie, een vraag. Soms heeft dat ook niets met geschiedenis te maken."

In mei komt een jury in de klas kijken hoe de docent les geeft. Als ze wint, mag ze met drie klassen naar het Rijksmuseum en wordt ze 'ambassadeur van geschiedenis'. "Maar wat dat inhoudt, daar heb ik geen idee van."

Er zijn veertien andere genomineerden, eind juni wordt de winnaar bekend gemaakt.