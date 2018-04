Deel dit artikel:











Voedingswetenschapper Erasmus MC: gebruik gezondheid niet als excuus voor een glas wijn

Het drinken van zelfs één glas wijn per dag kan je leven verkorten. Ook gematigde consumptie van alcohol is schadelijk voor je gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek waarbij 600 duizend drinkers in 19 landen werden bestudeerd.

Trudy Voortman, voedingswetenschapper bij het Erasmus MC, is een van de onderzoekers. Volgens haar was het doel van dit onderzoek deels om af te rekenen met het hardnekkige misverstand dat een beetje alcohol juist goed zou zijn voor hart en bloedvaten. Dat is niet het geval, blijkt nu. Ook weinig alcohol verhoogt het risico op hart- en vaatziekten en verlaagt de levensverwachting. Voortman verontschuldigt zich lachend voor het brengen van dit 'slechte nieuws'. "Als je een glaasje wil drinken, prima, maar het gebruik van dat excuus over gezondheid moet eruit", zegt ze. Er hebben veel wetenschappers meegewerkt aan het onderzoek. Daardoor duurde het volgens Voortman heel lang, maar het was nodig om de enorme hoeveelheid data opnieuw te bekijken. Het onderzoek bestond namelijk uit het opnieuw bekijken van data van 83 studies naar de risico's op hart- en vaatziekten en sterfte bij alcoholconsumptie. Bewuster bezig

Onder de terrasgangers op de Witte de Withstraat zit de stemming er nog goed in, al zijn de meningen over het onderzoek hier en daar verdeeld. Onder de terrasgangers op de Witte de Withstraat zit de stemming er nog goed in, al zijn de meningen over het onderzoek hier en daar verdeeld. Dit soort berichten hebben zo nu en dan wel invloed op haar levensstijl, bekent een dame die op het terras achter haar laptop zit te werken. Zeker nu ze wat ouder is. ''Tuurlijk ben je er wel iets bewuster mee bezig.'' Toch laat niet iedereen de alcohol voor wat het is. ''Als je nou elke avond staat te drinken..,'' lacht iemand anders. ''Maar dat valt wel mee, dus ik leef nog wel even.''