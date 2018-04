Gepeste Glenn (29) : Die dag bij Rijnmond veranderde mijn leven

Glenn in 2005 en in 2018

Zo’n dertien jaar geleden trok hij de stoute schoenen aan en schreef de toen zestienjarige Glenn Eilbracht een e-mail naar Rijnmond. Of hij op tv mocht komen vertellen over zijn ervaringen met pesten. De inmiddels 29-jarige Glenn blikt terug op een interview dat zijn leven veranderde.

''Beste Rijnmond, ik ben Glenn Eilbracht. Zestien jaar, en ben een jongen die vanaf groep drie gepest is,'' luidde het begin van de e-mail die Glenn dertien jaar geleden naar de redactie van RTV Rijnmond stuurde. Hij werd diezelfde dag nog uitgenodigd om in de tv-studio in het oude pand van Rijnmond aan de Mathenesserlaan zijn verhaal te komen doen, niet wetende dat dit een hoop deuren voor hem zou openen.

In het interview vertelt de zestienjarige Glenn hoe hij het grootste deel van zijn leven al wordt gepest, en dat hij een website heeft opgericht om hier aandacht voor te vragen. Dat het bezoekje aan RTV Rijnmond behoorlijk wat zou veranderen in zijn leven werd na het interview al snel duidelijk: zodra Glenn de deur achter zich dichttrok, hingen andere media al aan de lijn.

''Alle kranten van Nederland heb ik gehad, radio-stations én televisiestations,'' legt de inmiddels 29-jarige Glenn uit. ''Toen ik de deur bij jullie achter me dichttrok, is er eigenlijk weer een andere deur open gegaan.'' De jaren hierop maakte Glenn zich hard om pestgedrag onder de aandacht te brengen, onder andere als ambassadeur van de stichting Aandacht Voor Pesten.

Na een bezoekje aan de Kunsthal afgelopen week wilde Glenn ergens een drankje gaan doen toen hij besefte dat de weg waar hij langs liep hem wel heel bekend voorkwam. ''Toen draaide ik dus m’n hoofd om en toen dacht ik nee dat kan niet,'' vertelt Glenn lachend. ''En toen zag ik jullie logo staan en toen dacht ik: dit is het wél.''

Het is de ingang van de TV-studio in het oude pand van Rijnmond aan de Mathenesserlaan, waar Glenn in 2005, als zenuwachtige puber, naar binnenstapte. ''Hier is het dertien jaar geleden voor mij begonnen. Hier is mijn boodschap tegen pesten naar buiten gekomen.''