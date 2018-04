Maritiem Museum stoot historisch Zwammerdamschip af

Het Maritiem Museum Rotterdam neemt definitief afscheid van het scheepswrak de Zwammerdam. Ook het Museum Boijmans van Beuningen doet een aantal objecten weg. De gemeente Rotterdam heeft een verzoek daarvoor goedgekeurd.

Naast het Zwammerdamschip doet het Maritiem Museum ook dertig scheepsmodellen weg. Voor het scheepswrak is al een bestemming gevonden, de Zwammerdam is al in bruikleen bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed in Lelystad.

Zwammerdamschepen

De Zwammerdamschepen werden tussen 1971 en 1974 opgegraven in de haven van het huidige Zwammerdam, wat ooit de Romeinse haven Nigrum Pullum was. De drie boomstamkano's en drie vrachtschepen waren destijds een unieke vondst.

Bodemvondsten

Museum Boijmans stoot een verzameling Bodemvondsten uit Wormer af en geeft deze weg aan de gemeente Zaanstad. Het gaat om zo'n 400 glas en keramiekstukken uit de 17e eeuw. Daarnaast heeft het museum twintig Oosterse tapijten en twintig Marokkaanse potten en pannen die het ook van de hand doet.

Deze laatste objecten hebben alleen geen museale waarde, het gaat om decorstukken die gebruikt werden voor de aankleding van een tentoonstelling.

Boijmans heeft ook een verzoek ingediend om een verzameling meubelen af te stoten, maar de Toetsingscommissie Ontzameling wil eerst extra toelichting. De objecten waar nog geen nieuwe bestemming voor gevonden is, worden in de landelijke Afstotingsdatabase opgenomen.

Lage marktwaarde

Met het weggeven is niet veel geld gemoeid, het gaat vooral om objecten met een lage marktwaarde, maar een hoge cultuurhistorische waarde.

Eventuele opbrengsten uit het afstoten, moeten door musea verplicht geïnvesteerd worden in de verbetering van de gemeentelijke collectie.