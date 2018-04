Neppatiënten testen het nieuwe Erasmus MC

Koffie drinken in de wachtkamer, een buisje bloed afnemen en alles netjes archiveren: het kwam vrijdag allemaal aan bod tijdens een testdag van het nieuwe Erasmus MC. De afdeling Bloedafname test zo of ze klaar zijn voor de verhuizing naar de nieuwbouw van het Rotterdamse ziekenhuis.

Een grote groep vrijwillige proefkonijnen krijgt een instructie wat voor neppatiënt te moeten spelen. "Er zit een casus bij van iemand die flauw valt, iemand die heel veel privacy wil en iemand die lastig te prikken is", legt Max Groesbeek uit. Hij begeleidt de medewerkers van de afdeling Bloedafname bij het verkennen van hun nieuwe werkplek.

De vrijwillige neppatiënten zijn veelal medewerkers van het Erasmus MC of familieleden van medewerkers. "Ik moet bloed prikken en urine afgeven", zegt een proefkonijn die in haar dagelijkse werk secretaresse is op de spoedeisende hulp. "Ik zie al jaren het ziekenhuis gebouwd worden en nu lijkt het me leuk om het eens van de andere kant te ervaren."

Net als bij een verhuizing naar een nieuw huis, is de ingebruikname van een nieuw ziekenhuis wennen en gaat er altijd wel iets verkeerd. Zoals de automatische deur die niet automatisch opengaat. "Neenee, dit is niet de bedoeling", merkt Max Groesbeek op. "Deze gaat zeker in het notitieblokje voor verbeteringen", vervolgt hij.

Centrale bloedafname

Grote vernieuwing is de centrale bloedafname twee plekken in het nieuwe Erasmus MC. Dat geldt ook voor de buisjes bloed die via de buizenpost naar het laboratorium gaan. "Nu ga je naar de Bloedafname en voorheen had iedere poli een eigen prikkamer", vertelt coördinator Ursula Schellens. Het voordeel is dat patiënten veel sneller, binnen tien tot vijftien minuten, geprikt zullen worden. Dat geldt ook voor de uitslagen van het bloedonderzoek.

Nieuwe werkplek, nieuwe computer, nieuwe omgeving. Alles verkennen de verpleegkundigen van de Bloedafname. "Het is een nieuw systeem, nieuw materiaal en dat vind ik ook beter alleen de muis is vervelend", zegt verpleegkundige Marilou.

De medewerkers vinden vrij snel hun draai op de de nieuwe afdeling ook al werkt de ontmoeting met de neppatiënten op de lachspieren, zeker als ze zich jonger voordoen dan hun uiterlijk verraadt. "Ik ben wel vijftig jaar jonger dan in het echt", lacht het proefkonijn.

So far so good

"Het is de eerste keer dat de dames hier werken, ze moeten op zoek naar echt alles en kunnen nog niets vinden", zegt coördinator Ursula Schellens. "Maar als ze twee, drie patiënten hebben gehad, dan zul je zien dat het weer bijna automatisch gaat."

In mei wordt het nieuwe Erasmus MC volledig in gebruik genomen. Radiotherapie en Radiologie gingen al eerder over naar het nieuwe ziekenhuis. Zij ontvangen sinds februari al de eerste patiënten.

Het nieuwe ziekenhuis telt in totaal 500 kamers. Hiervan is een groot aantal eenpersoonskamers. Dit is bedoeld om de privacy en hygiëne te verbeteren. Het oppervlak van het nieuwe Erasmus MC is maar liefst 207 duizend vierkante meter.