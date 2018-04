Rijnmond Staat Stil met Stephan van Baarle

De partij DENK kwam met stip in de Rotterdamse gemeenteraad: vier zetels voor deze nieuwkomer. Lijsttrekker is Stephan van Baarle, die zich ondanks zijn jonge leeftijd van 26 moeiteloos wist te redden in de vaak harde debatten.

De critici stonden direct klaar. Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) moet niets hebben van "het verlengstuk van Erdogan in de gemeenteraad van Rotterdam." Anderen waarschuwden voor de intrede van de politieke islam, die 'levensgevaarlijk' zou zijn en 'haaks staat op de Nederlandse rechtsstaat.'

Wie is dan Stephan van Baarle? Een salafist? "Ik ben agnost. Na een lange zoektocht kom ik tot de conclusie dat ik niet weet of er een schepper is." Dat roept nog niet het beeld op van een man die steeds op een kleedje richting Oosten ligt.

Rammstein

Laat staan dat hij in zijn jeugd Koranverzen zat te prevelen. "Ik ben een hardrock-metalfan. Ik houd ook van elektronische muziek. Dat komt heel mooi samen in Rammstein."

Ok, Rammstein in Rotterdam dus. Tijd om zijn roots eens bloot te leggen. Die liggen in Tuindorp Vreewijk in Rotterdam. Stephan van Baarle is opgevoed door zijn moeder, wier achternaam hij ook heeft aangenomen. "Mijn vader pendelt heen en weer tussen Turkije en Nederland en heeft zich niet met de opvoeding bemoeid. Ik spreek zelf nauwelijks Turks. Ik kan net een brood bestellen."

Vlak bij het huis van zijn moeder ging hij naar school: de kleuterschool, basisschool en middelbare school lagen vlakbij en naast elkaar. Op het protestants christelijke Calvijn (thans: Vreewijk Lyceum) begon zijn politieke interesse.

Economie

"Ik had felle discussie met de leraar Economie, Jan Jansen. Die maakte er geen geheim van dat hij VVD'er was. Dat heeft bijgedragen aan mijn politieke vorming." Jansen werkt nog steeds op 'het Calvijn' en is naar eigen zeggen wat naar links opgeschoven.

"Heel leuk om te horen dat die discussies met Stephan tot gevolg hebben gehad dat hij de politiek is ingegaan. Al zou ik zelf nooit stemmen op DENK. Maar het is altijd mooi om te zien dat iemand ergens voor gaat, in plaats van aan de zijlijn staat af te wachten."

Ook de docent geschiedenis, Flier, komt even de hand schudden. "Stephan van Baarle was een fantastische leerling met wie ik veel diepe gesprekken heb gevoerd. Heel veel warmte ook, en humor!"

Op de Erasmus Universiteit in Rotterdam besloot Van Baarle echt de politiek in te gaan. Hij studeerde af als socioloog op 'grootstedelijke vraagstukken.' En zijn missie? Strijden tegen het hokjesdenken. Hij gebruikt het woord veelvuldig: "diversiteit".

Flagrante leugen

Ook in DENK? De 'slaafjes van Erdogan'? "Dat is gewoon een flagrante leugen. Wij staan voor Nederland en de grondwet. Wij hebben nota bene een voorstel gedaan in de Tweede Kamer tegen buitenlandse beïnvloeding van politieke partijen. Dat met name de media keer op keer dit etiket op ons plakken, daar begrijp ik niet zoveel van."

In Rotterdam lopen de coalitiebesprekingen nog en Van Baarle zegt dat DENK zich constructief wil opstellen en desnoods haar verantwoordelijkheid nemen. "We sluiten alleen samenwerking uit met de PVV, en met Leefbaar Rotterdam zolang die partij Rotterdammers blijft beoordelen op afkomst en religie."

Stephan van Baarle werpt nog een keer een blik op het schoolplein in Vreewijk, waar hij als kind al liep. "Ik wil niet elke keer over diversiteit beginnen, maar kijk maar om je heen. Dit is Rotterdam anno 2018."