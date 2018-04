Deel dit artikel:











Geert den Ouden in FC Rijnmond: ‘Feyenoord moet stoppen met Jones’ De analisten bij FC Rijnmond waren bijzonder kritisch op keeper Brad Jones na zijn nieuwe blunder

Volgens Geert den Ouden is het krediet van Brad Jones bij Feyenoord nu echt op. De vaste analist van FC Rijnmond is het vertrouwen in de keeper kwijt na de nieuwe blunder tegen FC Twente. “Feyenoord moet sowieso stoppen met het opstellen van Brad Jones.” Bart Vlietstra, journalist van voetbaltijdschrift SANTOS, reageerde duidelijk: “Het benoemen van Jones als eerste doelman is de grootste fout die Giovanni van Bronckhorst heeft gemaakt.”

Naast de keeperspositie bij Feyenoord bespraken de heren aan tafel ook nog het trainingskamp van Feyenoord in Marbella, de mogelijke vervanger van Steven Berghuis, Robin van Persie, Excelsior en Sparta. Helene Meulstee ging op bezoek bij Regi Blinker in aanloop naar de bekerfinale.



Bekijk de volledige uitzending hierboven.