Deel dit artikel:











Met de riksja weer de wind door de haren Initiatiefneemster Iris Filius bij de riksja

Nog even en we kunnen in Oud-Beijerland regelmatig de riksja van Iris Filius spotten. De fiets is er, de stalling in het centrum is gevonden, nu nog vrijwilligers die haar helpen bij het fietsen van de rondjes. Filius wil met het riksjaproject zo veel mogelijk mensen die niet zo mobiel zijn weer laten genieten van buiten zijn.

“En dat zijn echt niet alleen ouderen”, benadrukt Iris direct. “Natuurlijk zijn we er bijvoorbeeld voor mensen in verzorgingshuizen die eigenlijk weinig meer zien van hun omgeving. Maar je hebt ook zat jonge mensen die aan huis gekluisterd zijn.” De riksja is lekker herkenbaar, knalrood met zwart en hij heeft een bak met een bankje voorop. Het is een elektrische fiets, dus het trappen gaat heel licht. Filius heeft de fiets geregeld met hulp van de gemeente Oud-Beijerland en de stichting Welzijn Hoeksche Waard. Vereenzamen

“Ik kom zelf uit de zorg en ik heb echt mensen zien vereenzamen. Zelf kan ik overal gaan en staan waar ik wil en daarom heb ik echt lopen piekeren over hoe ik mensen het gevoel terug kan geven dat ze erbij horen en dat ze lekker naar buiten kunnen.” “Ik kom zelf uit de zorg en ik heb echt mensen zien vereenzamen. Zelf kan ik overal gaan en staan waar ik wil en daarom heb ik echt lopen piekeren over hoe ik mensen het gevoel terug kan geven dat ze erbij horen en dat ze lekker naar buiten kunnen.” Filius is niet van plan zelf alle rondjes te rijden. "Want ik heb gewoon een baan. Dus ik verzamel nu een groep vrijwilligers om me heen. Die moeten niet alleen het fietsen leuk vinden. Een praatje kunnen maken is natuurlijk ook belangrijk.” Fietsen alle jaren

valt onder het project ‘Fietsen alle jaren’. Op meerdere plekken in Nederland is het al opgezet en rijden er fietsriksja's. 'Iedereen heeft recht op wind door zijn haar' is het grote motto. Het initiatief valt onder het project ‘Fietsen alle jaren’. Op meerdere plekken in Nederland is het al opgezet en rijden er fietsriksja's. 'Iedereen heeft recht op wind door zijn haar' is het grote motto. Eind mei gaat de riksja in Oud-Beijerland echt rijden. “Maar eerst krijgen we nog een training van de Fietsersbond. Want het is best even wennen zo’n riksja, vooral het sturen!”