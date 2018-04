Op zoek naar weidevogels

Weidevogels in de polder, wilde bijen in Nederland Zoemt, katten op de wildcamera en boek Rubbertijd in Chris Natuurlijk van 14 april .

De boer op met de boer en de boswachter

Chris Natuurlijk gaat op pad met de biologische boer Jeroen van der Kooij uit Maasland en boswachter Gerard van van Winden van Natuurmonumenten. In de lente houdt Natuurmonumenten weidevogeltochten op "het Rotterdamse platteland." Bijvoorbeeld in de Aalkeetbuitenpolder. Daar gaat Chris Natuurlijk eerst kijken op het bedrijf van boer Jeroen om vervolgens de polder in te gaan om weidevogels te spotten en te horen. Er zijn nog weidevogeltochten op 28 april, 6 mei en 12 mei bij meerdere boeren in de regio. Aanmelden bij Natuurmonumenten moet.

Nederland zoemt ook in Rotterdam

Chris Natuurlijk bezoekt de wilde bijen expositie Nederland Zoemt in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. De tentoonstelling is vanaf 14 april tegelijkertijd in 11 musea verspreid over heel Nederland te zien en vraagt aandacht voor de benarde positie van hommels en andere wilde bijensoorten. Want wilde bijen hebben het zwaar, er is te weinig leefgebied, woonruimte en voedsel.

Wie staat er op de foto?

Dirk-Jan Polak uit Poortugaal plaatst in alle seizoenen een wildcamera in het gebied dat hij beheert. Niet perse om de dieren te bejagen, maar om te weten wat er allemaal leeft. Misschien gek voor een jager, maar Dirk-Jan Polak kan enorm genieten van de schoonheid van de dieren die voor de camera verschijnen. In Chris Natuurlijk vertelt hij over de poetsende haas, de staartloze fazant en ja, natuurlijk over al die poezen die 's nachts op pad zijn.

Rubbertijd

"Van Blijdorp naar Batavia. Van de diergaarde naar de jungle." De ouders van Ronald Lagendijk vertrokken rond 1947 vanuit Rotterdam naar het toenmalige Batavia waar Lagendijk in 1948 werd geboren. Twee jaar later keerden zijn ouders terug naar Rotterdam. In het boek Rubbertijd beschrijft Ronald Lagendijk de zoektocht naar zijn familiegeschiedenis. Meer dan dat zijn ouders woonden aan de Laan Trivelli in Batavia en dat zijn vader werkte voor de NIRUB of het Rubberfonds, wist hij niet.





