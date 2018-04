Memoires geven inkijkje in leven Ruud Lubbers

Oud-premier Ruud Lubbers heeft memoires achtergelaten. In het boek 'Persoonlijke herinneringen' vertelt hij over zijn leven en carrière. Lubbers overleed in februari op 78-jarige leeftijd in zijn woonplaats Rotterdam. Het boek ligt vanaf maandag in de winkels.

Lubbers is gestart met het schrijven van zijn boek in 2016 en is opvallend persoonlijk. Hij begint zijn boek met een anekdote over een nachtelijke borrel met zijn nichtje op het stenen randje van de Hofplein-fontein in Rotterdam.

In het boek staan ook opvallende commentaren op zijn carrière. Zo schrijft Lubbers dat hij zeer 'deloyaal' was tegen zijn beoogde CDA opvolger Elco Brinkman, door naar buiten te brengen dat hij niet op hem ging stemmen.

Lubbers trok zijn steun aan hem in toen Brinkman nieuwe bezuinigingen op de sociale zekerheid aankondigde. Het CDA verloor 20 zetels in het parlement en belandde in de oppositiebankjes. Lubbers geeft in zijn memories aan dat hij toen 'fout' zat.

Carrière

Voormalig CDA-politicus, ondernemer, ex-diplomaat en econoom Ruud Lubbers werd op 7 mei 1939 in Rotterdam geboren. Tussen 1982 tot 1994 leidde hij als minister-president drie kabinetten. Later zette hij zich in voor het milieu, de multiculturele samenleving en de terugdringing van kernwapens.

Eerste exemplaar

Aanstaande maandag overhandigt zoon Bart Lubbers het eerste officiële exemplaar aan zijn moeder Ria Lubbers tijdens een kleine, besloten bijeenkomst in boekhandel Amesz in Rotterdam.