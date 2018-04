Deel dit artikel:











Meer hepatitis A rondom Rotterdam

Het aantal mensen met leverontsteking hepatitis A is vorig jaar in de regio Rotterdam verdrievoudigd. De ziekte komt vooral voor onder homoseksuele mannen. Sinds 2016 is er een internationale uitbraak van de ziekte.

Bij de GGD Rotterdam-Rijnmond kwamen in 2017 54 meldingen binnen van de ziekte, ​schrijft de gezondheidsdienst in haar jaarverslag over 2017 . In totaal is er 800 keer een melding geweest van een infectieziekte. Dat zijn 292 meldingen minder dan een jaar eerder. Vooral het aantal gevallen van kinkhoest daalde. Wel komt kinkhoest onder de infectieziekten nog het meeste voor. Bijna de helft van de gemelde ziektes is kinkhoest.