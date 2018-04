Deel dit artikel:











Politie trekt wapen op Noorderbrug Rotterdam

De politie is vrijdagavond in actie gekomen in het Oude Noorden van Rotterdam, omdat ze getipt werden dat er een auto met daarin een vuurwapen rondreed. De twee inzittenden van de verdachte auto werden op de Noorderbrug onder schot gehouden.

De mannen werden volgens de Benaderings Techniek Gevaarlijke Verdachte (BTGV) aangehouden. Ze werden onder schot gehouden, moesten uitstappen en werden gefouilleerd. Deze procedure wordt altijd gebruikt als verdachten vuurwapengevaarlijk kunnen zijn. De politie heeft geen wapens aangetroffen en de mannen zijn weer vrijgelaten.