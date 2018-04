Een auto is vrijdagavond in Maassluis uit de bocht gevlogen en schampte daarna een hek, een boom en een geparkeerde auto. De bestuurder en de twee andere inzittenden kwamen met de schrik vrij.

Het ongeluk gebeurde rond 22:00 op de Laan 1940-1945 in Maassluis. Hoe het zo mis kon gaan, is niet bekend. Het autowrak is weggesleept.