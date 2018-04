Duidelijke nederlaag voor FC Dordrecht

FC Dordrecht heeft de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur niet kunnen winnen. De club uit Friesland was met duidelijke cijfers te sterk aan De Krommedijk: 0-3.

Al binnen het kwartier maakte Crowley, die zich in Leeuwarden de laatste weken ontpopt tot goalgetter, de vroege 0-1. FC Dordrecht kon op een poging van afstand van Gustavo Hamer na, geen vuist maken.

Ook in de tweede helft was Cambuur beter en bovendien efficiënter. Martijn Barto uit Spijkenisse maakte de 0-2 en 0-3. Zo waren het oud-Dortenaren als Jordy van Deelen, Matthew Steenvoorden en Sai van Wermeskerken die wonnen in Dordrecht.