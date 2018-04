Deel dit artikel:











Weer bestelbus in brand in Schiedam-Noord Foto: MediaTV

Op een parkeerplaats bij winkelcentrum Hof van Spaland is in de nacht van vrijdag op zaterdag een busje door brand zwaarbeschadigd geraakt. Twee weken geleden was het ook al raak in Schiedam-Noord.

Het busje stond geparkeerd achter de Lidl in winkelcentrum Hof van Spaland in Schiedam-Noord. Wat de oorzaak van de brand was, is nog niet bekend. Op 31 maart was er in de buurt ook al brand in een bestelbusje. Dat was op het Dirk Schäferplein.