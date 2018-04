Joost Eerdmans gaat niet verder als wethouder

Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam keert niet terug als wethouder in een nieuw college. In een volgende raadsperiode gaat hij verder als fractievoorzitter in de raad. Dat bevestigt hij zaterdagochtend aan RTV Rijnmond.

Eerdmans zegt dat zijn besluit niets te maken heeft met de moeizame coalitieonderhandelingen, maar zijn vertrek kan wel van invloed zijn op de politieke ontwikkelingen.

De Rotterdamse formatie zit sinds de verkiezingen in maart in een impasse. Op vrijdag zaten GroenLinks, D66 en de PvdA in Rotterdam opnieuw om tafel met Leefbaar Rotterdam.

In de middag volgde een gesprek met de VVD waar de partij is gevraagd of ze bereid was om Leefbaar los te laten, maar dat wilde de VVD niet.

Lees ook: Analyse: impasse bij vorming Rotterdams stadsbestuur

Presenteren

Eerdmans zegt in een interview met het AD zijn bedrijfje weer op te willen starten. Daarmee richt hij zich op klussen als presentator en dagvoorzitter.

Eerdmans was eerder wethouder in Capelle aan den IJssel voor Leefbaar Capelle en sinds 2014 is hij namens Leefbaar Rotterdam wethouder (Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte).