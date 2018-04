Nieuwe seksaanklacht tegen Tariq Ramadan

Opnieuw heeft een vrouw aangifte gedaan van seksueel misbruik tegen islamoloog Tariq Ramadan. Hij werkte in 2008 als adviseur voor de gemeente Rotterdam en als gasthoogleraar aan de Erasmus Universiteit.

De nieuwe aangifte tegen Ramadan komt van een vrouw uit Zwitserland. De voormalig adviseur zou haar in 2008 hebben verkracht in zijn hotelkamer en urenlang hebben vastgehouden.

Het is de vierde aanklacht tegen Ramadan wegens seksueel misbruik. Eerder klaagden drie vrouwen uit Frankrijk hem aan. Ramadan zit sinds begin januari vast in Frankrijk. Hij wordt officieel verdacht van verkrachting.

Zelf ontkent hij de beschuldigingen en zegt dat er sprake is van een lastercampagne tegen hem. Hij heeft gezworen de vrouwen gerechtelijk te zullen vervolgen wegens laster. Zijn Zwitserse advocaten zullen niet reageren.

Iran en Hamas

Ramadan werd in 2009 ontslagen in Rotterdam, omdat hij een discussieprogramma presenteerde op een Iraanse nieuwszender in een periode dat studentenprotesten met geweld werden neergeslagen. Ook zou hij sympathieën hebben gehad voor de islamitische terreurbeweging Hamas.