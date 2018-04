Eerdmans niet beschikbaar als nieuwe wethouder voor Leefbaar Rotterdam

Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam keert niet terug als wethouder in de gemeenteraad. In de volgende raadsperiode gaat hij verder als fractievoorzitter in de raad. Die stap is volgens hem geen handreiking in de stroef verlopende coalitiebesprekingen. Ook zegt hij niet op termijn naar de landelijke politiek te willen overstappen.

Eerdmans over het wethouderschap: "Het is een prachtige baan. Ik heb het nu 10 jaar gedaan, maar er zijn ook andere partijgenoten die nu een kans verdienen", zegt hij zaterdag tegen RTV Rijnmond.

De afgelopen jaren was er door andere partijen in de Rotterdamse gemeenteraad wel kritiek op Joost Eerdmans als wethouder. Hij zou een te lichte portefeuille hebben.

"Mensen die dat zeggen, weten niet wat ze zeggen. Je bent in zo'n functie de kop van Jut. Hoge bomen vangen veel wind. Ik was veel in de wijk, bij commissievergaderingen, had heel veel te doen. Ik was daarnaast ook nog loco-burgemeester en partijleider van een grote fractie."

Ambities

Eerdmans ontkent dat het stoppen als wethouder iets te maken heeft met ambities in Den Haag. Op de vraag of hij vier jaar in Rotterdam zal blijven of mogelijk zal vertrekken naar Forum voor Democratie, de partij van Thierry Baudet, antwoordt hij luid en duidelijk: "Rotterdam!"

Eerdmans geeft ook aan dat hij het wel leuk zou vinden om weer iets in de media te kunnen doen, naast zijn toekomstige baan als fractievoorzitter. Met het wethouderschap ging dat niet. Hij denkt dan aan het geven van lezingen of presenteren.

Eerder presenteerde Joost Eerdmans programma's voor de omroepen TROS en WNL.

Impasse

Joost Eerdmans wil dus in Rotterdam blijven. Of zijn partij Leefbaar Rotterdam uiteindelijk deel gaat uitmaken van een nieuw stadsbestuur is nog onzeker. De verkennende gesprekken voor het vormen van een nieuw college zitten in een impasse

Vrijdag zaten GroenLinks, D66 en de PvdA in Rotterdam opnieuw om tafel met Leefbaar Rotterdam. In de middag volgde een gesprek met de VVD, waarin die partij is gevraagd bereid te zijn om Leefbaar los te laten, maar dat wilde de VVD niet.

Dit weekend gaan de verkenners kijken wat er nu moet gebeuren. Maandag zouden dan weer gesprekken kunnen plaatsvinden.